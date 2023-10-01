موعد مواجهة الأهلي المقبلة أمام إنبي في كأس مصر

يخوض النادي الأهلي مواجهة مرتقبة أمام إنبي في تمام السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ، لحساب منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.



ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.



كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس السبت بتعليمات السويسري كولر ، من دون راحة، وذلك بعد مواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي أول أمس الجمعة في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوزه برباعية نظيفة.

محاضرة بالفيديو ..

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على عقد محاضرة للاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بلقاء الأمس.

بينما خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس أمام سانت جورج الإثيوبي مرانًا استشفائيًّا وتدريبًا خفيفًا للتخلص من الإجهاد.

وأدى باقي اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية والفنية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

وفاز الأهلي أمس برباعية نظيفة على فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



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