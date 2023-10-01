محافظ أسيوط يبحث إجراءات مكافحة حرق المخلفات الزراعية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة لبحث الجهود المبذولة لمعالجة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية في الهواء الطلق والحد منها، وتعظيم الاستفادة منها للحفاظ على البيئة من أي انبعاثات ضارة بسبب حرق المخلفات الزراعية في الهواء الطلق، في إطار خطة المحافظة لمعالجة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل وكيل عام المحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، والمهندس حسام صلاح عبد العال رئيس قسم جهاز شئون البيئة بأسيوط، والمهندس على هريدى مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، ورجب محمود مدير دائرة النفايات الصلبة بالمحافظة وعنتر علي محمود مدير دائرة البيئة، والدكتورة سحر عبدالله نائب مدير مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمديريات مدراء بعض الإدارات الزراعية ومديري إدارات النفايات الصلبة.

وبدأ الاجتماع بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية من الوزير المحافظ لجميع الحضور، استعرض فيها الإجراءات التي يتم تنفيذها لمواجهة ظاهرة الحرق في الهواء الطلق وخطورة الحرق في الهواء الطلق للمخلفات الزراعية. وتأثيرها السلبي على الصحة والسلامة. من المواطنين مما يتسبب في حرائق في المنازل والأراضي وإتلاف المحاصيل، داعين جميع الحضور إلى تكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الأطراف للتوعية بخطورة: حرق في الهواء الطلق، تشكيل لجان لرصد المخالفات، إصدار تقارير لأصحابها لردعها منها ووضع آلية نظامية للقضاء عليها.

وأكد محافظ أسيوط - خلال كلمته - على ضرورة تكثيف الحملات والبرامج التوعوية وتوحيد الجميع بما فيهم رجال الدين والمسؤولين عن الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والمديريات، وعقد ندوات لتوعية المزارعين بالمخاطر. من حرق. توفير النفايات الزراعية للمواطنين والبيئة، وإدخال إمكانية فرم النفايات باستخدام آلات التقطيع المقدمة من المؤسسات الحكومية والمجتمعية والأحوال المدنية والزراعة في المراكز المختلفة، مشيراً إلى أنه تم توزيع العشرات من آلات التقطيع في المدن ومراكز المحافظات لقطع النفايات الزراعية والتخلص منها بشكل آمن دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة لضبط المخالفات من خلال حملات متواصلة بإشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والبيئة. مديريات ضبط حالات حرق النفايات، على أن تتم هذه الحملات بشكل دوري ليلاً ونهاراً، والإبلاغ يومياً عن عدد المخالفات التي تم تسجيلها ومواقعها، حفاظاً على البيئة من التلوث، بالإضافة إلى دعم الاستخدام السليم للمخلفات بما يخدم المجتمع والبيئة وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي “كومبوست” وغذاء عضوي للحيوانات “السيلاج” وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية في المحافظة. وأعلنت المراكز والقرى، عن تحفيز القرى والمراكز المتميزة لبذل الجهود لمواجهة الحرق في الهواء الطلق. واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة وردع المخالفين.

ووجه محافظ أسيوط، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسؤولي البيئة والزراعة والتوعية بالعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين، وفقا لقانون تنظيم إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020م. والتي تتضمن الحكم بالسجن لمدة عام وغرامة تتراوح بين خمسين ألفًا إلى مليون جنيه مصري، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من تغير المناخ والاحتباس الحراري، تزامنًا مع ظاهرة الذرة موسم الحصاد، على أن تستمر هذه الحملات والندوات في كافة قرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع مؤسسات