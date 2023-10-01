الأحد 01 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الوزير: تريليونا جنيه تكلفة تطوير منظومة النقل خلال 9 سنوات (فيديو)

وزير النقل المهندس
وزير النقل المهندس كامل الوزير

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، وضع خطة لتحديث وتطوير عناصر منظومة النقل في كل القطاعات بتكلفة وصلت إلى تريليوني جنيه خلال 9 سنوات.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الأحد، أن إجمالي أطوال الشبكة الحالية للسكك الحديدية  10 آلاف كيلو متر وجرى تطوير وتجديد نحو 900 كم.

الوزير: السكك الحديدية أصبحت تخدم 1.2 مليون راكب يوميا

وأوضح الوزير، أن الحكومة لديها خطة وإصرار كبيرين على توطين صناعة السكك الحديدية، لافتًا إلى أنه في 2023 وعقب إنفاق 225 مليار جنيه على السكك الحديدية أصبحت تخدم 1.2 مليون راكب يوميا وننقل 5 ملايين طن بضائع سنويا.

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