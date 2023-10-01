خطة لتوسيع المشاركة الطلابية بالأنشطة بجامعة جنوب الوادي

قال الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ، إنه تم وضع خطة شاملة لتنفيذ الأنشطة الطلابية بالكليات في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب.

وأشار إلى ان الجامعة تنظم عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول والتي تشمل عددًا من اللقاءات القمية والمنافسات الطلابية في مختلف المجالات.

انتظام الدراسة بكليات الجامعة ..

وأعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأحد، بدء الدراسة بالجامعة اليوم بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها بقنا والبحر الاحمر.

واكد رئيس الجامعة انتظام أعمال المحاضرات، منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى انتظام العملية التعليمية بجميع القاعات والمدرجات والمعامل وقاعات الدروس العملية والتِزَام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها بنجاح.

كما تشهد المدن الجامعية توافد الطلاب والطالبات للتسكين والإقامة بالمدن الجامعية واشار أن الجامعة تزينت بالأعلام واللوحات الاسترشادية للترحيب بالطلاب القدامي والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.