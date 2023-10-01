إنطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن إنطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة بداية من اليوم الاحد "أول اكتوبر" 2023 ولمدة شهر.

جاء ذلك بناء على ما عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية.

يأتى ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور السيد القصير وزير الزراعة،

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة تعمل علي تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض او فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة، مشدداً على تضافر جهود كافة الاجهزة وتقديم كل اوجه الدعم لانجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الاغنام والماعز للمبادرة بالتحصين للحفاظ عليها من الامراض.

ومن جانبه أوضح مديرمديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف التحصين لرؤوس الاغنام والماعز (فقط) بمراكز والمدن والقري والاسواق والكمائن الحدودية.

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالثروة الحيوانية في مصر والعمل علي تنميتها باعتبارها داعم أساسي للاقتصاد الوطني لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.