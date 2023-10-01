الكسب غير المشروع يصدر قرارًا حول أعضاء مجلس الإدارة بشركة ابن سينا فارما

قالت شركة ابن سينا فارما، إن هيئة الفحص والتحقيق المختصة بجهاز الكسب غير المشروع، وقررت رفع المنع المؤقت من التصرف في جميع الأموال والودائع والأسهم والحسابات والسندات والشهادات المودعة بكافة البنوك الخاصة بعائلة "آل عبدالجواد " أعضاء مجلس الإدارة.

قالت البورصة أن هيئة الفحص والتحقيق اصدرت قرارا أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جريمة الكسب غير المشروع عن آل عبدالجواد ".

كما صدر كتاب من النائب العام بعدم الطعن على قرار هيئة الفحص والتحقيق.

ويشار إلى أن قرار المنع صدر في 26 أكتوبر من العام الماضي، وأنه قرار احترازي مؤقت، بشأن الشكوى رقم 241 لسنة 2019 بناءً على كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع والذي استند على شكوى قديمة لسنة 2019 وتخص محمد عبدالجواد والد بعض أعضاء مجلس الإدارة بالتحفظ المؤقت.

وأكدت ابن سينا، بأن التحفظ شخصي وليس له علاقة بالشركة، منوهة إلى أن محمد عبدالجواد لا يشغل أي وظيفة تنفيذية داخل الشركة كما أنه ليس عضو مجلس إدارة بالشركة.

يشار إلى أن ابن سينا فارما، حققت أرباحاً بلغت 131.61 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 87.73 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 14.69 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 10.26 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.