وزير الإسكان: بناء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بناء 24 مدينة جديدة لتستوعب 32 مليون نسمة موزعين على نطاقات الجمهورية المختلفة بشكل متكافئ سواء الوجه القبلي أو إقليم القاهرة أو إقليم السويس وقناة السويس وسيناء، أو الوجه البحري.

وكشف وزير الإسكان خلال كلمته بجلسات مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الأحد، عن 14 مدينة مخطط البدء في تنفيذها، لافتا إلى أن الـ24 مدينة خارج الإطار المعمور لكي تضاعفه.

وأوضح أنه بعد 2014، جرى وضع سياسات متزامنة للعمران الجديد في خلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية، والنمو العمراني هنا نموا اقتصادي ومدن جيل رابع ورفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.

الإسكان: مضاعفة خريطة التنمية العمرانية

وأشار إلى أنه كان هناك إطار عمل لتطوير ورفع كفاءة البنية العمرانية لوضع ضوابط والتحكم والنمو العمراني غير المخطط للعمران القائم.

وذكر أن خريطة التنمية العمرانية تبلغ 13.7% من مسطح الجمهورية بعد أن كانت تشغل في 2017 حوالي 7% فقط.

وأكد وزير الإسكان، أنه جرى الإنفاق على المجتمعات العمرانية الجديدة تريليون و300 مليار جنيه خلال الـ9 سنوات الماضية.

وأوضح أنه كان لدى الدولة مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، موضحًا أن التحدي الأبرز كان هو ضيق الحيز العمراني والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة موزعة في جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن في التنمية العمرانية الحضارية يجب أن يكون تفكيرنا عظيما لأننا نخطط لعقود قادمة.