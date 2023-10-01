الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

كأس الكونفيدرالية
كأس الكونفيدرالية الإفريقية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما نجح في العودة بالنتيجة من 3/0 بمجموعة المباراتين ذهابًا وإيابًا ليفوز 4/3.

txt

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية

وأصبح الفارس الأبيض تاسع الأندية التي حسمت موقفها من التأهل لدور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم.

الزمالك على رأس الأندية المتأهلة لدور المجموعات بالكونفيدرالية

وجاءت الأندية التي حسمت موقفها من التأهل لدور المجموعات كالتالي: "الزمالك المصري، نهضة البركان المغربي، دريمز الغاني، أبوسليم الليبي، الهلال الليبي، أكاديمية سوار كوياه الغينين، الملعب المالي، سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي".

موعد قرعة دور المجموعات بالكونفيدرالية

وتقرر إقامة قرعة دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي ستنطلق في تمام الثانية من ظهر الجمعة الموافق السادس من أكتوبر 2023.

ويأمل الزمالك في الذهاب بعيدًا خلال بطولة الكونفيدرالية الإفريقية من أجل العودة مرة أخري للتربع على عرش البطولات الإفريقية والقارية من جديد منذ أخر بطولة قارية، والتي كانت كأس السوبر الإفريقي في 2020 أمام الترجي التونسي، بعد الفوز بنتيجة 3/1.

مواد متعلقة

موعد قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023/2024

الأهلي وبيراميدز وجهًا لوجه بأفريقيا .. سيناريو محتمل
الجريدة الورقية