موعد قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما نجح في العودة بالنتيجة من 3/0 بمجموعة المباراتين ذهابًا وإيابًا ليفوز 4/3.

وأصبح الفارس الأبيض تاسع الأندية التي حسمت موقفها من التأهل لدور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم.

الزمالك على رأس الأندية المتأهلة لدور المجموعات بالكونفيدرالية

وجاءت الأندية التي حسمت موقفها من التأهل لدور المجموعات كالتالي: "الزمالك المصري، نهضة البركان المغربي، دريمز الغاني، أبوسليم الليبي، الهلال الليبي، أكاديمية سوار كوياه الغينين، الملعب المالي، سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي".

موعد قرعة دور المجموعات بالكونفيدرالية

وتقرر إقامة قرعة دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي ستنطلق في تمام الثانية من ظهر الجمعة الموافق السادس من أكتوبر 2023.

ويأمل الزمالك في الذهاب بعيدًا خلال بطولة الكونفيدرالية الإفريقية من أجل العودة مرة أخري للتربع على عرش البطولات الإفريقية والقارية من جديد منذ أخر بطولة قارية، والتي كانت كأس السوبر الإفريقي في 2020 أمام الترجي التونسي، بعد الفوز بنتيجة 3/1.