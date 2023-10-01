موعد قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023/2024

تأهل الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024، بعدما تخطى الثنائي عقبة دور الـ 32 بالبطولة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحديد موعد ومكان سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، والتي تشهد أندية قوية ومميزة.

واستطاع 11 ناديًا من الصعود لدور المجموعات من البطولة، بينما ينتظر 5 مقاعد سيتم حسمهم خلال اليوم وغدًا.

واستطاع الأهلي أن يتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبي، بينما نجح بيراميدز في الفوز على الجيش الرواندي، فيما حقق الترجي الفوز على دوان البوركيني، ونفس الأمر للوداد المغربي والذي فاز على هافيا كوناكري الغيني، النجم الساحلي بعدما فاز على الجيش الملكي المغربي.

الأندية التي صعدت لدور المجموعات

نجح 11 ناديًا في الصعود لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهما:"الأهلي ، بيراميدز، جوانينج جالاكسي البوتسواني ، مازيمبي الكونغولي ، بترو أتلتيكو الأنجولي ، الترجي التونسي، ميدياما الغاني ، ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ، يانج أفريكانز التنزاني ، النجم الساحلي التونسي ، الوداد المغربي".



موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تُقام قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في تمام الثانية من ظهر الجمعة الموافق السادس من أكتوبر 2023.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في الرابع والعشرون من نوفمبر 2023، المقبل بمشاركة الثنائي المصري الأهلي وبيراميدز.