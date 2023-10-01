الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الإسكان: 1.3 تريليون حجم الانفاق باستثمارات المجتمعات العمرانية خلال 9 سنوات

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن خريطة التنمية العمرانية تبلغ 13.7% من مسطح الجمهورية بعد أن كانت تشغل في 2017 حوالي 7% فقط.

وأضاف وزير الإسكان ، خلال كلمته بجلسات مؤتمر "حكاية وطن" ، أنه جرى الإنفاق على المجتمعات العمرانية الجديدة تريليون و300 مليار جنيه خلال الـ9 سنوات الماضية.

وأوضح أنه كان لدى الدولة مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، موضحًا أن التحدي الأبرز كان هو ضيق الحيز العمراني والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية.

 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة

وأشار وزير الإسكان، إلى إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة موزعة في جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن في التنمية العمرانية الحضارية يجب أن يكون تفكيرنا عظيما لأننا نخطط لعقود قادمة.

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