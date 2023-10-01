تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية

نجح حتى الآن 9 أندية في اقتناص بطاقة التأهل رسميًا إلى دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفي انتظار اكتمال العدد لـ16 فريقا قبل القرعة المنتظرة.

وخطف الزمالك بطاقة التأهل لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على حساب آرتا سولار الجيبوتي 4-1 على استاد القاهرة بعد الهزيمة بثنائية دون رد خارج الديار.

وضمن الزمالك التواجد في دور المجموعات بينما فيوتشر يبحث اليوم الأحد عن اللحاق بالنادي الأبيض وذلك عندما يلتقي مع سينجيدا يونايتد في كأس الكونفدرالية.

وفيما يلي الأندية المتأهلة إلى دور مجموعات

الزمالك المصري

نهضة البركان المغربي

دريمز الغاني

أبوسليم الليبي

الهلال الليبي

أكاديمية سوار كوياه الغيني

الملعب المالي

سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي

ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي

وينتظر أن تقام قرعة المجموعات الأربعة من الكونفدرالية في جنوب إفريقيا يوم الجمعة الموافقة 6 أكتوبر 2023 مع قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا أيضًا، وستنطلق مراسم القرعة عند الثانية مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

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