أليسون بيكر يعلق على التحكيم الإنجليزي بعد أزمة الهدف الملغي

علق أليسون بيكر، حارس ليفربول الإنجليزي، على أزمة الهدف الملغي لفريقه أمام توتنهام، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وأكد بيكر في تصريحات نقلتها شبكة “ESPN” أنه لا يحب الحديث عن الأمور التحكيمية، فأحيانًا نشعر كما لو أننا سجناء، وعندما نفتح افواهنا يتم معاقبتنا من قبل المسئولين.

بينما علق على موقفه، حيث أوضح أن موقفه معروف بشأن هذا الموضوع.

وتابع: "لابد أن نشعر بالغضب من هذا النوع من الأخطاء البشرية، مثلما هذا شعور الجماهير فهذا شعورنا أيضًا".

وأكمل: "أرغب في أن تتوقف هذه الأخطاء عن الحدوث، خطأ كلفنا نتيجة مباراة كاملة، كانت من الممكن أن تكون مختلفة ولكن علينا التعامل معها الآن".

واستطرد بيكر تصريحاته: "الطبيعي أن نتعامل كلاعبين وكجهاز فني في ليفربول مع تلك النتيجة، لكن لدي رغبة في أن تتوقف تلك الأخطاء عن التكرار مرة أخري، لطالما وصفت تقنية الفيديو بأنها جيدة، تحديدًا في هذه الحالات".

وعن الأخطاء التي تحدث من تقنية الفيديو، قال: “ما تزال تحدث هذه الأخطاء في وجود تلك تقنية الفار، حتى لو كانت حالة تبدو بسيطة جدًا”.

وأضاف: "ليس لدي علم لماذا لا تستخدم التقنية التي استخدمها فيفا في كأس العالم؟ (تحديد حالات التسلل بتقنية جديدة)".

وعن هل يشك في نية الحكم أم لا، قال: "الجميع شاهد الحالة المثيرة للجدل في نهاية الشوط الأول، لكن ليس بنية التشكيك في التحكيم وإنما لتحليل أداءنا، فقد النصف الثاني من المباراة ولدينا إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية ولكن لسوء الحظ حصلنا على طرد آخر".

وأختتم بيكر تصريحاته: "أما بالنسبة للطرد الثاني الذي تعرض له لاعب الفريق كورتيس جونز، لدينا الكثير من الحديث لنقوله عن قرارات التحكيم في تلك المباراة، علينا أن نتحدث لأن الأمر محبط للغاية واعتقد أنه ستظل هذه القرارات مجاًلا للمناقشة لفترة طويلة".