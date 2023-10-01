مدير تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة الزهور الثانوية

في أول يوم دراسي..

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ا. ح / خالد فودة محافظ جنوب سيناء تابع الأستاذ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الأحد الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣ مدرسة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / .٢٠٢٤

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح مع الطالبات وفقرات تمارين الصباح واستمع للإذاعة الصباحية وتلاوة مباركة من القرآن الكريم ثم كلمة الصباح التي تناولت " انتصارات أكتوبر المجيد " وبطولات وتضحيات الجيش المصري لاسترجاع أرضه، واستهل وكيل الوزارة الكلمة بطابور الصباح بالترحيب بالضيوف وطالبات المدرسة في أول أيام العام الدراسي الجديد وهنأهم بذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى الذهبية لانتصار أكتوبر المجيد .

مشيدا ببطولات وتضحيات الجيش المصري في سبيل استرجاع وطنه وجدد التحية لجيش مصر وقواتنا المسلحة وشهدائنا الأبرارالذين قدموا أرواحهم فداء أرضه.



وتطرق وكيل الوزارة في كلمته لأهمية الانضباط والالتزام بالزي المدرسي والاستفادة من المصادر المتاحة والأنشطة المدرسية مؤكدا على أهمية الأنشطة التي تساعد على تنمية الشخصية وغرس الانتماء والوطنية كما أكد على دور المدرسة وكونها بيئة جاذبة وممتعة، وحاضنة أولى للمواهب .

وأشار وكيل الوزارة لدعم القيادة السياسية للتعليم ورعاية اللواء أ.ح / خالد فودة محافظ جنوب سيناء للتعليم بالمحافظة والتطور الهائل فى الأبنية التعليمية التى شهدتها مدراس المحافظة بمختلف مدنها وأشاد وكيل الوزارة بهيئة التدريس بمدرسة الزهور الثانوية وإدارة المدرسة لما يقومون به للنهوض بالعملية التعليمية حيث تعد مدرسة الزهور الثانوية ذو طابع متميز وختم وكيل الوزارة زيارته للمدرسة بتحية العلم والنشيد الوطني.

شهد الزيارة مع وكيل الوزارة المهندس كمال عبد الملاك مدير هيئة الأبنية التعليمية والمهندس عبد السميع أبو العلا رئيس مجلس أمناء إدارة طور سيناء وعدد من موجهي ومتابعي المديرية والإدارة والأستاذة آمال صبحي مديرة المدرسة.