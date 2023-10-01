انتظام الدراسة في جامعة جنوب الوادي الأهلية

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن اليوم الأحد، شهد انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023/2024م بجامعة جنوب الوادي الاهلية.

وأعلنت الجامعة فى وقت سابق، المحاضرات التعريفية عن كل برنامج و المقررات الدراسية المختلفة و نشر الجداول الدراسية ع منصات البرامج و موقع الجامعة .

انتظام 300 طالب بالدراسة ..

و بدأت المحاضرات في كافة البرامج وسط حضور كامل لكافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الاهلية وأشار الدكتور احمد على عامر منسق برنامج الطب والجراحة الى انتظام الدراسة بالفرقة الاولي و البالغ عددها قرابة ٣٠٠ طالب .

وتم إثبات حضور الطلبة بجهاز البصمة، كما بدأت محاضرات الفرقة الثانية وكذلك الدروس العملية مع اول يوم دراسة ، كما تم تسليم المقررات الدراسية للطلاب قبل بدء الدراسة كما بدأت الدروس العلمية في برنامج الصيدلة مع بداية اول يوم دراسي بمقر كلية الصيدلة بالجامعة الأم، وكذلك انتظمت الدراسة بأول يوم ببرنامج التمريض بالفرقة الاولي بقرابة ٣٠٠ طالب، وبرنامج العلاج الطبيعي، وبرنامج الهندسة، وبرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي.