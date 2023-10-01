لقطات حية من انتظام الدراسة في المدارس بجميع أنحاء الجمهورية

انتظمت العملية الدراسية، اليوم الأحد، في المدارس الرسمية والرسمية لغات "التجريبية" والخاصة بجميع أنحاء الجمهورية للعام الدراسي 2023-2024.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 أمس السبت في عدد من المحافظات، لتنطلق اليوم الأحد لتمشل جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

عودة الطلاب إلى المدارس

طابور الصباح في المدارس

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة العمل على عودة الطلاب إلى المدارس وتوفير سوائل الجذب المناسبة لانتظام الدراسة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى الوزارة تعمل على تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى والعمل على انتظام العملية التعليمية؛ من أجل تحقيق عام دراسى منضبط.

انتظام الدراسة في المدارس

وأكد وزير التربية والتعليم سعي الوزارة لضمان الجودة في العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية، لتوفير منظومة تعليمية متميزة.

ونبه وزير التربية والتعليم بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

طلاب المدارس

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات؛ من أجل مصلحة الطلاب، وطمأنهم بأنه لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم كافة الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.

طابور الصباح في المدارس

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسى، تتضمن أفضل المعلمين، كما وجه الوزير الطالبات بمشاهدة القنوات التعليمية، مؤكدا لهن أنها تضم أفضل وأمهر المعلمين، كما وجه بمشاهدة المنصات التعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة فى إطار اهتمامها بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالاضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.

طلاب المدارس

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه جاري حاليا إعداد بنوك أسئلة مفتوحة، لمساعدة الطلاب على التحصيل والمذاكرة، ولإثراء تدريبهم على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة بصدد إطلاق حقيبة تدريبية للمعلمين ومديري المدارس لتنمية قيم الولاء والمواطنة بهدف غرس هذه القيم وتنميتها لدى الطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم.