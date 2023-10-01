الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مشاهد جديدة توثق لحظة الهجوم على الداخلية التركية في أنقرة (فيديو)

انفجار أنقرة
انفجار أنقرة

عرضت قناة "العربية" اليوم الأحد، مشاهد جديدة واضحة توثق اللحظات الأولى لهجوم أنقرة الذي استهدف مقر الأمن العام بوزارة الداخلية بالعاصمة التركية.

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لحظة تبادل إطلاق النار بين الأمن التركي ومنفذي هجوم أنقرة الإرهابي (فيديو)

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لحظة انفجار سيارة مفخخة في أنقرة (فيديو)

وأظهر الفيديو توقف سيارة أمام مقر الأمن العام بوزارة الداخلية في أنقرة، ونزول شخصين مسلحين قبل أن يحدث انفجار ضخم في المقر.

شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، هجومًا إرهابيًا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

 

وسُمع انفجار بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وتوجهت أعداد كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف إلى المنطقة.

وزير الداخلية يكشف تفاصيل هجوم أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن اثنين من الإرهابيين هاجما مدخل مبنى وزارة الداخلية، وجرى تحييد أحدهما وفجر الآخر نفسه، وأصيب شرطيان في الهجوم. 

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات، بما في ذلك البرلمان الذي كان من المقرر افتتاح دورته الجديدة في ذلك اليوم بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان من المتوقع أن يلقي كلمة خلال المناسبة.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن الانفجار وقع قرب مقر البرلمان في وسط العاصمة أنقرة يوم الأحد، وأدى إلى إصابة اثنين من أفراد الشرطة بجروح، ووصفته الوزارة بأنه "هجوم إرهابي".

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