باحث سياسي عن انفجار أنقرة: داعش يرد على إنهاء حياة زعيمه بسوريا

كشف الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث السياسي، دلالات الانفجار الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة، موضحًا أن له الحادث له دلالات من ناحيتي الزمان والمكان.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن انفجار أنقرة تزامن مع أحداث إرهابية شهدتها باكستان قبل أيام بعد هدوء دام لعدة سنوات، كما يأتي في أول شهر أكتوبر إذ إن البرلمان التركي سيعود مجددًا لمناقشة حزمة من القرارات أبرزها انضمام السويد لحلف الناتو.

انفجار أنقرة يتزامن مع نشاط الجماعات الإرهابية

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية تنشط في نهاية العام وبداية العام الجديد، أثناء التحضير لاحتفالات نهاية العام والأعياد الدينية، مضيفا أن حادث انفجار أنقرة مرتبط بحوادث باكستان الإرهابية، يوضح أن الإرهاب يستنفر قوته لتنفيذ حزمة من العمليات الإرهابية والأنشطة الإجرامية حول العالم.

وذكر أن تركيا أعلنت قبل أسابيع تصفية قائد زعيم داعش في سوريا في عملية نفذتها الاستخبارات التركية بالتعاون مع القوات المسلحة التركية، وانفجار أنقرة يستوجب ردًا من تنظيم داعش الإرهابي على عملية الاغتيال خاصة وأن التنظيم قادر على التغلغل داخل الدولة التركية.

شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، هجومًا إرهابيًا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وسُمع انفجار بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وتوجهت أعداد كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف إلى المنطقة.