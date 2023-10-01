قافلة الشعر السعودي في الأقصر تشدو بقصائد لمصر والمملكة

شهدت آخر أمسيات برنامج قافلة الشعر السعودي التي نظمتها أكاديمية الشعر العربي بالمملكة العربية السعودية، وهيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة، والتي أقيمت بالحديقة التاريخية لفندق ونتر بالاس بمدينة الأقصر، بحضور عدد كبير من الشعراء وهواة الشعر المصريين.

شارك بالأمسية من شعراء المملكة كل من: دلال راضي، ومحمد العطوي، وأحمد التيهاني، وسعاد أبو شال، وحسن الصميلي، وألقى المشاركون قصائد تغنوا فيها بمصر والمملكة العربية السعودية، فيما أشاد الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بمدينة الأقصر، خلال كلمته التي افتتحت بها الأمسية، بمتانة العلاقات بين مصر والمملكة، وتحدث عن عمق العلاقات الشعبية والثقافية بين البلدين.

واستقبل المنظمون السعوديون جمهور الأمسية بمشروب القهوة البدوية والتمر، كما قدموا بعض الهدايا التذكارية لجمهور الأمسية التي كانت الثالثة والأخيرة ضمن برنامج قوافل الشعر السعودي – المصري، التي أقيمت في إطار الاحتفاء بعام الشعر العربي، حيث شهدت كل من القاهرة والإسكندرية أمسيتين مماثلتين.

وقد جاءت أمسية الأقصر الشعرية، ضمن مجموعة من القوافل التي يتم تسييرها بمعرفة أكاديمية الشعر وهيئة الأدب والترجمة والنشر بالمملكة العربية السعودية، إلى عدد من البلدان بينها مصر، وفرنسا، وعمان والخليج العربي، والتي تهدف لنشر المحتوى الثقافي والشعر السعودي، وتعزيز الثقافة الأدبية في المجتمع، وجعل الأدب جزءاً من حياة الفرد ومصدراً رئيسياً للمعرفة، بجانب استعراض دور المملكة العربية السعودية وارتباطها بالشعر العربي مكانة وتاريخا وتأثيرا.