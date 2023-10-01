لاعب توتنهام يوجه رسالة قوية لنجم ليفربول

سادت حالة من الجدل خلال مباراة توتنهام وليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، بعدما رفض حكم المباراة احتساب هدف صحيح للريدز.

وتبادل روميرو، لاعب توتنهام الحديث مع زميله بالمنتخب الأرجنتيني ماك أليستر، متوسط ملعب ليفربول، بعد خسارة الريدز بالأمس من توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد.

وأكد روميرو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أن الروح العظيمة التي يمتلكها توتنهام وراء الفوز خلال مباراة الأمسن موضحًا أن الجميع مترابط في الفريق.

بينما علق ماك أليستر على منشور لاعب توتنهام، حيث قال:" هذا الأمر طبيعي للغاية عندما يكون لديك 12 لاعبا"، في إشارة إلى أن الحكام ساعدوا توتنهام على تحقيق الفوز.

بينما عاد روميرو ليرد على أليستر، فقال: "ابكي في المنزل".

الجدير بالذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اعترفت بوجود خطأ بشري في عدم احتساب هدف ليفربول، حيث أكدت أن الهدف صحيح وكان يجب أن حكم الفيديو بمراجعة الحالة واحتساب الهدف.