مدرسة ليدرز والرياض لغات تستقبل أول يوم دراسي.. انتظام العملية التعليمة واستعدادات مكثفة " صور "

استقبلت مدرسة ليدرز والرياض لغات Leaders/ elriad" " language school العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بعد ان استعدت المدرسة لبداية العام الدراسي عن طريق اتمام كافة التجهيزات والصيانات الكاملة في جميع ارجاء المباني.



وانتشرت حالة من الفرحة لدى الطلاب في أول ايام الدراسة داخل المدرسة بعد ان قامت إدارة المدرسة بتخصيص برامج تنظيم احتفالية أول أيام الدارسة.



كما تواجد جميع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة والقيام بدورهم وسط حضور الأستاذه حنان فؤاد مدير مدرسة ليدرز و الرياض لغات ، وانتظام تام للعملية التعليمة في المدرسة بكل انضباط .