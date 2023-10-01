قوافل اللجنة الطبية بمجلس الوزراء توقع الكشف على 4220 حالة مجانا

نظمت اللجنة الطبية العليا والإستغاثات ، برئاسة مجلس الوزراء 4 قوافل طبية ، وذلك لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية مجانا لأهالى قرى المنيا ، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالوصول بالخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجًا .

وبإشراف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،و متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

كما أن القوافل الطبية شهدت اقبالا كبيرا من مواطنى قريتى نزلة اسمنت بأبوقرقاص ، والبيهو بسمالوط ، حيث تم الكشف الطبى علي 4220 مواطنا فى تخصصات مختلفة.

مشيرا، إلى أن قافلتى قرية نزلة اسمنت أجرت الكشف على 2000 حالة فى تخصصات متكاملة ورمد .

كما قدمت قافلة قرية البيهو بسمالوط ، خدماتها لعدد 2220 حالة فى تخصصات متكاملة ورمد ، إلى جانب صرف أدوية ومستلزمات طبية من سماعات أذن ونظارات طبية وأجهزة تعويضية ، فضلا عن تحويل 575 من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية ، لإجراء العمليات الجراحية اللازمة .