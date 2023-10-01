الأحد 01 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قوافل اللجنة الطبية بمجلس الوزراء توقع الكشف على 4220 حالة مجانا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

نظمت اللجنة الطبية العليا والإستغاثات ، برئاسة مجلس الوزراء 4 قوافل طبية ، وذلك لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية مجانا لأهالى قرى المنيا ، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالوصول بالخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجًا .

وبإشراف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،و متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

كما أن القوافل الطبية شهدت اقبالا كبيرا من مواطنى قريتى نزلة اسمنت بأبوقرقاص ، والبيهو بسمالوط ، حيث تم الكشف الطبى علي 4220 مواطنا فى تخصصات مختلفة.

 

 مشيرا، إلى أن قافلتى قرية نزلة اسمنت أجرت الكشف على 2000 حالة فى تخصصات متكاملة ورمد .

كما قدمت قافلة قرية البيهو بسمالوط ، خدماتها لعدد 2220 حالة فى تخصصات متكاملة ورمد ، إلى جانب صرف أدوية ومستلزمات طبية من سماعات أذن ونظارات طبية وأجهزة تعويضية ، فضلا عن تحويل 575 من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية ، لإجراء العمليات الجراحية اللازمة .

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