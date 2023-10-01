أروغان يحضر جلسات البرلمان رغم انفجار قرب المقر بأنقرة (فيديو)

يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جلسات البرلمان قي أنقرة اليوم الأحد، رغم حدوث هجوم إرهابي على بالقرب من المقر.

وقالت وزارة الداخلية التركية، إن إرهابيين اثنين هاجما مدخل مبنى الوزارة في منطقة البرلمان والوزارات وأن أحدهما فجر نفسه بعبوة ناسفة.

شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، هجومًا إرهابيًا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

تفاصيل انفجار أنقرة

وسُمع انفجار بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وتوجهت أعداد كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف إلى المنطقة.

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأحد 1 أكتوبر الجاري، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، والذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعباً، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

كما أعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.