"بلدي أمانة".. قومي المرأة بالمنيا يواصل حملات طرق الأبواب

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان " بلدي أمانة "، بهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة .

وذلك للوصول إلى مختلف فئات المجتمع من السيدات والرجال والأطفال ، فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ، لشرح دور المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية ، في تحقيق التنمية المنشودة من أجل تحسين جودة الحياة ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع ، خاصة في ظل الأزمات العالمية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، أن المجلس نفذ 2500 زيارة في 9 قرى ب 3 مراكز ، شملت ، ( مغاغة – أبوقرقاص – ملوى) ، واستهدفت الحملة 9500 من السيدات والرجال والأطفال ، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين ، وعدد من القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار ، والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .