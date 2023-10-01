الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"بلدي أمانة".. قومي المرأة بالمنيا يواصل حملات طرق الأبواب

حملات طرق الأبواب
حملات طرق الأبواب

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان " بلدي أمانة "، بهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة .

 

وذلك للوصول إلى مختلف فئات المجتمع من السيدات والرجال والأطفال ، فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ، لشرح دور المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية ، في تحقيق التنمية المنشودة من أجل تحسين جودة الحياة ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع ، خاصة في ظل الأزمات العالمية.

 

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، أن المجلس نفذ 2500 زيارة في 9 قرى ب 3 مراكز ، شملت ، ( مغاغة – أبوقرقاص – ملوى) ، واستهدفت الحملة 9500 من السيدات والرجال والأطفال ، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين ، وعدد من القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار ، والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

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