"بعلمك وعملك تبني وطنك" الكلمات الأولى لرئيس جامعة أسيوط في أول يوم دراسي

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم، الأول من أكتوبر، مراسم تحية العلم؛ إيذاناً ببداية العام الدراسي الجديد 2023 /2024م؛ وذلك من أمام المبنى الإداري للجامعة، في تقليدٍ سنوي تنظمه جامعة أسيوط، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، واتحاد طلاب الجامعة، وإدارة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الشباب؛ حرصاً على تعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة بين طلاب وطالبات الجامعة.

المنشاوي: انطلاق فعاليات الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد..

وخلال الاحتفال، أطلق الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، شعار " بعلمك وعملك .. تبني وطنك "؛ مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، والذي يأتي تزامناً مع احتفالات الدولة المصرية؛ بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، موضحاً: إن الهدف من إطلاق الشعار هو تحقيق التطور المنشود؛ وفقاً لتوجهات الدولة المصرية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في بناء ركائز الجمهورية الجديدة، وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠م، والذي يعد التعليم والتنمية المستدامة أحد محاورها الرئيسة، منوهاً على دعم جامعة أسيوط؛ لجهود مؤسسات الدولة المصرية، ومساعيها في إيجاد حلول علمية وواقعية؛ لما تواجهه الدولة من مشكلات، وتحديات ،فضلاً عن استثمار طاقات الشباب لخدمة الوطن، وتطوير المجتمع ، وسعياً في المساهمة في توفير السبل اللازمة؛ لتحسين الواقع الخدمي، والمعيشي للمواطنين .

كما توجه رئيس الجامعة بالتهنئة؛ للطلاب القدامى، والجدد في أول يوم دراسي بالعام الجامعي الجديد، والذي يأتي بعد مرور أيام قليلة من احتفال الأمة الإسلامية بالذكري العطرة للمولد الشريف، والذي نستلهم من سيرته العطرة؛ تعظيماً لأهمية العلم، والعمل، وإعلاء القيم الإنسانية النبيلة، والتحلي بالأخلاق الحميدة.

ودعا الدكتور المنشاوي؛ الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، ومضاعفة العمل، والجهد في حياتهم الجامعية؛ من أجل تحقيق طموحاتهم، وأحلامهم.

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ عمداء الكليات، والمعاهد، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة؛ بالوجود في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

شهد المراسم؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، ونخبة من عمداء، ووكلاء مختلف كليات الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والقيادات الإدارية بالجامعة، وعدد من القيادات الشعبية، والتنفيذية بمحافظة أسيوط، وحشد من الطلاب ممثلين عن جميع كليات الجامعة.

وفي كلمته نيابةً عن طلاب جامعة أسيوط؛ توجه الطالب مصطفى علاء رئيس اتحاد طلاب الجامعة، بخالص الشكر لإدارة الجامعة على كل ما يقومون به من جهود مشهودة؛ لتوفير سبل النجاح لطلاب الجامعة، وباحثيها، مرحباً بطلاب الجامعة الجدد في قلعة العلم والتعليم في صعيد مصر، ومؤكداً على أهمية بذل الجهد؛ من أجل تحقيق الأحلام.

"بعلمك وعملك تبني وطنك" الكلمات الأولى لرئيس جامعة أسيوط للطلاب ببداية الدراسة

"بعلمك وعملك تبني وطنك" الكلمات الأولى لرئيس جامعة أسيوط للطلاب ببداية الدراسة

"بعلمك وعملك تبني وطنك" الكلمات الأولى لرئيس جامعة أسيوط للطلاب ببداية الدراسة