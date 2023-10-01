رئيس مدينة رأس غارب يتابع انتظام العملية التعليمية

تفقد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب صباح اليوم بداية الدراسة بالمدارس بالمدينة ومتابعة انتظام العملية التعليمية للعام الدراسى 2023/2024م، وشهد نديم طابور الصباح بمدرسة على بن ابى طالب الاعدادية وتابع انتظام العملية التعليمية .

كما تفقد رئيس المدينة مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية ومدرسة على رفيع الثانوية بنات مقدما التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق.

يذكر انه تم توزيع حضور المراحل التعليمية فى بداية الاسبوع الاول من العام الدراسى على النحو التالى ( اليوم الاحد الصف الاول بجميع المراحل التعليمية و يوم الاثنين الصف الثانى بجميع المراحل التعليمية ويوم الثلاثاء الصف الثالث بجميع المراحل التعلمية و يوم الاربعاء الصف الرابع والخامس السادس الابتدائى ) .



كما كلف اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب صباح اليوم ادارة المواقف بمتابعة انتظام حركة سير سيارات السرفيس الداخلى والتاكيد على الالتزام بخط السير المحدد بدءا من عمارات الكمين بالمدخل الشمالى حتى مساكن حى الروضه بالمدخل الجنوبى وذلك للتيسير على ابناؤنا الطلاب والاهالى .

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وشدد نديم على الالتزام بخط السير المحدد ووضع الملصق التعريفى بخط السير واتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمخالفين .

يأتى هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتوفير كافة الخدمات للمواطنين .