تحرير 20 محضر متنوع لأصحاب المخابز بمطاي

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، والجهات المعنية، لضبط الأسواق ، والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة.



من جانبه، أكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، أنه تم تنفيذ حملات تفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع إدارات التموين وتفتيش الأغذية والطب البيطري ومباحث التموين، وأسفرت عن تحرير 20 محضرا متنوعا .

حيث جاءت ما بين ( محضر لضبط 15 كرتونة خل مجهولة المصدر- 4 محاضر ذبح خارج السلخانة- محضرا لعدم وجود شهادة صحية - محضرا لإدارة محطة مواد بترولية بدون ترخيص- 6 محاضر لإنتاج خبر ناقص الوزن لمخابز مخالفة بقطاع قرية بردنوها - 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة بالمدينة لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.