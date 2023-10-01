كواليس مثيرة في أزمة هدف ليفربول الملغي أمام توتنهام

يتواصل الجدل حول الهدف الملغي الذي سجله ليفربول في مرمى توتنهام، في المباراة التي أقيمت بالأمس، والتي انتهت بفوز السبيرز بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان لويس دياز قد أحرز هدفًا لليفربول في شباك السبيرز، لكن حكم المباراة قام بإلغاؤه، لتُقر لجنة الحكام بالاتحاد اللإنجليزي لكرة القدم بصحة الهدف، والعمل على إصلاح الخلل في تقنية الفيديو خلال المباريات المقبلة.

وأضح الصحفي ديل جونسون كواليس مثيرة فيما حدث خلال مباراة الأمس، حيث أكد بإن تقنية الفيديو اتخذت قرارًا خاطئًا على أرض الملعب بإلغاء هدف ليفربول.

وأشار الصحفي الإنجليزي في تصريحاته أن تقنية الفيديو تقوم بفحص حالة التسلل “في هدف لويس دياز”، كما كان الاعتقاد بأن قرار الحكم في الملعب باحتساب هدف للكولومبي.

وشدد على أنه كان هناك حالة فحص سريع لحالة التسلل، فقد كان دياز غير متسلل، لذلك قال مسؤول تقنية الفيديو للحكم في الملعب اكتمل الفحص.

بينما أشار إلى أن مسؤول تقنية الفيديو عندما يقول للحكم هذه الجملة، فيعني أن قرار الحكم في الملعب صحيح.

وأكمل جونسون أن الخطأ البشري الذي ارتكبته تقنية الفيديو هو تأييد قرارًا اُتخذ على أرض الملعب بشكل خاطئ، وليس عن طريق الفشل في رصد الخطوط وغير ذلك.

وكان ليفربول قد تلقى خسارة من توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، ليخسر فرصة صدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى له خلال الموسم الحالي.

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