الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بعد اعتمادهما من القمة العربية القادمة..

أبو الغيط يدعو لتفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

 

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الدول الأعضاء إلى تسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء بعد اعتمادهما من القمة العربية القادمة جاء ذلك خلال كلمته اليوم امام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الكهرباء العرب الذي انطلقت أعماله اليوم الاحد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مصر.

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كما حثهم على الاستثمار في البنية التحتية المؤهِّلة التي من شأنها تنفيذ مشاريع الربط اللازمة في هذا الشأن، لأنها استثمارات ستعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة على حد السواء.

 

وأكد ابو الغيط اهمية تضافر الجهود من اجل الاسراع بإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء باعتبارها أكبر مشروع تكاملي عربي ينفّذ بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها منذ العام 2005.، كما انها تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل العربي على كافة المستويات، بالنظر لما تنطوي عليه الكهرباء من أهمية كبرى لكافة مناحي النشاط الاقتصادي.

 

 

واضاف أبو الغيط ان المنطقة العربية تمتلك مؤهلات استثنائية تجعلها مصدرا عالميا للكهرباء النظيفة في المستقبل...كما كانت ولاتزال مصدرا مهما للطاقة الأحفورية ... إذ وبفضل موقعها الجغرافي تتوفر على مساحات شاسعة بها أعلى معدلات الاشعاع الشمسي اليومي والسنوي بما يؤهلها لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية بتكلفة تنافسية، خاصة في ظل الاتجاه المستمر لانخفاض تكلفة الألواح الشمسية وارتفاع كفاءتها.

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