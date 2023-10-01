سكرتير مساعد الفيوم يتفقد انتظام الدراسة بمدارس سنورس

قام اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بتفقد عدد من مدارس مدينة سنورس وقرى المركز.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز والقيادات التنفيذية، بمتابعة انتظام سير الدراسة بكافة المدارس، مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشملت جولة السكرتير العام المساعد ورئيس المركز، زيارة مدارس الشهيد محمد موسى الجلاب، ومجمع مدارس سنورس ومدرسة الساحة بمدينة سنورس، وتم خلالها تفقد سير الدراسة وانتظام الطلاب، ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، وتوافر المرافق الأساسية وحالة النظافة العامة داخل وخارج المدارس، وذلك بحضور عصام النعيمي مدير إدارة سنورس التعليمية، ومسؤولي الإدارة، والجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

وخلال جولته وجه السكرتير العام المساعد بالمتابعة المنتظمة لسير العمل بالمدارس والتنسيق والتعاون مع مسؤولي التربية والتعليم ومديري المدارس لتوفير الأجواء المناسبة لانتظام الدراسة، وحسن استقبال الطلاب في بداية العام الدراسي، وانتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة، موجهاً بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد، والآمن والصحي أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الإنتظام، والتحصيل الدراسى بأعلى الدرجات العلمية، حيث تفقد عدد من الفصول الدراسية، واطمأن على سير الدراسة وانتظام الطلاب والطالبات داخل الفصول، وذلك مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد.

السكرتير العام المساعد يقدم التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد ..

وقدم "عبدالحميد"، التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين والهيئات المعاونة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً علي أهمية التعليم باعتباره أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقري، مطالباً الطالبات بضرورة الانتظام في الدراسة والمذاكرة، لتحقيق التفوق والتميز العلمي، مؤكدا على حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة، على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز سنورس، بضرورة التعاون مع مديري المدارس، للإطمئنان والتأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس أن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية قامت بتنفيذ عدة حملات للنظافة العامة ورفع الإشغالات بالشوارع المؤدية إلى المدارس، وكذلك المناطق المحيطة بها، وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية أمام المدارس والاطمئنان على توصيل كافة المرافق العامة بالمدارس.