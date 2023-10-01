شارك اليوم الأحد طلاب يمثلون كليات جامعة أسيوط، في رفع العلم المصري وتحيته بالنشيد الوطني في أول أيام العام الدراسي الجديد (2023/2024)، وسط إجراءات أمنية مشددة على الأبواب لفرض الهدوء على الطلاب. الحرم الجامعي.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إلى استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام الدراسة من الأسبوع الأول والتأكد من سير العملية التعليمية بسلاسة.

وأضاف المنشاوي أن الجامعة فتحت أبوابها لاستقبال ما يقارب 100 ألف طالب وطالبة في مختلف كلياتها، مشيراً إلى تواجد عمداء الكليات ومندوبي الجامعة ورؤساء الأقسام داخل مقر الجامعة اليوم لمراقبة حسن سير الدراسة والتغلب على أي عقوبة قد تؤثر سلباً. سير العملية التعليمية وكذلك الإجابة على الأسئلة والرد على استفسارات الطلاب وتقديم التوجيه في بداية العام الدراسي.

وشدد رئيس جامعة أسيوط على ضرورة وضع السياسات العامة لتدفق العمل داخل الجامعة وتوجيه الحركة البحثية بما يضمن مساهمة الجامعة في دعم جهود الدولة في مجالات البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية. مؤكدا اهتمام إدارة الجامعة بتقديم دعم خاص للأبحاث والدراسات العلمية التي تهدف إلى حل المشكلات الوطنية أو المساهمة في توجيه الدولة وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مما يشير إلى أهمية دور الجامعات المصرية في العروض العلمية. حلول ودراسات تقدم حلولا واقعية للتحديات والمشكلات التي تواجه الدولة المصرية في ظل الظروف العالمية التي طغت على معظم الدول وما فرضته من مشاكل وأزمات بيئية.

طلاب جامعة أسيوط يبدأون العام الدراسي الجديد بتحية العلم

طلاب جامعة أسيوط يبدأون العام الدراسي الجديد بتحية العلم

طلاب جامعة أسيوط يبدأون العام الدراسي الجديد بتحية العلم