محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبري مركز ساحل سليم ضمن مشروعات “حياة كريمة”

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مشروع إنشاء كوبري شلوف سعة 70 طناً بقرية المطمر بعد الانتهاء من تنفيذه ضمن المشروعات ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في مرحلتها الجديدة المشروع القومي لتنمية الريف المصري والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. رافقه خلال الجولة أسامة سحيم مدير مركز ومدينة ساحل سليم.

وبدأ المحافظ ومرافقيه جولتهم بتفقد كوبري الشلوف حمولة 70 طنًا فوق صرف البداري الرئيسي بالكيلو 430 بجوار عبارة الشلوف بقرية المطمر التابعة لوحدة العون المحلي بساحل سليم. والذي تم تشييده بتكلفة 6 ملايين جنيه إسترليني ضمن مشروعات الكباري التي يتم إنشاؤها بقرى مركز ساحل سليم لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بين... القرى.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يجري تنفيذ 173 مشروعًا للكباري والمشاة بمختلف مدن ومراكز المحافظة المعنية، بتكلفة 285 مليون جنيه، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و مرحلته الجديدة المشروع القومي لتنمية الريف المصري، مضيفًا أنه جارى العمل على المرحلة الأولى من المشروع القومي لخطوط الترع بإجمالي أطوال تنفيذها بلغت 245.509 كم، وجاري تنفيذ 406.755 كم، المخصصة لعدد 108 قنوات، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية 21/11/2023، بتكلفة إجمالية مليار 314 مليون جنيه، بتمويل وزارة الري والحكومة، بإشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقاً للمتطلبات الفنية مع بيان مساراتها التفتيش الميداني المستمر ومراقبة بطانة القناة ومعدلات التنفيذ، مسترشدين بضرورة تسريع معدلات التنفيذ والمراقبة الميدانية المستمرة لجميع الأعمال التي يتم تنفيذها تم تنفيذها في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق مع مسئولي هيئة التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات الخدمة العامة لتذليل كافة المعوقات والإسراع في إنجاز العمل بكافة المشروعات وفقا للجدول الزمني، وتكثيف الزيارات الميدانية إلى مواقع عمل المشروع لمتابعة تنفيذ المشاريع في القرى والمراكز وتقديم كل الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتم تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات. الاجتماع بالمواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ مشاريع تفعيل المشاركة المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف خلال مرحلته الجديدة 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 قرية.

ويجري تنفيذ ما مجموعه 2000 مشروع بوتيرة تبلغ التكلفة الإجمالية 44 مليار جنيه استرليني. تتولى هيئة تعمير صعيد وسط وشمال مصر مسؤولية تنفيذ أربعة مشروعات خدمية وتنموية والمراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح". مشاريع بمركزي "منفلوط وديروط". وتقوم هيئة تعمير جنوب الصعيد بتنفيذ المشروعات في مركز صدفا، والتي تشمل التطوير الشامل للبنية التحتية والخدمات الاجتماعية والظروف الاقتصادية، فضلاً عن تحسين ظروف الفئات الأكثر ضعفاً. في تلك المدن والجوع.

يذكر ان تلك الزيارة كانت من ضمن زيارات اللواء عصام سعد محافظ اسيوط بالامس لمركزي ساحل سليم والبداري وهنا يثير هذا الأمر تساؤلات عديدة حول تأخر المكتب الإعلامي لمحافظة أسيوط في إصدار هذا البيان، وخاصةً عن السبب الذي أدى إلى تأخيره. قد يكون هناك أسباب مختلفة لذلك، مثل الانشغال بمسائل أخرى أو ضغوط زمنية أو مشاكل تقنية. ومع ذلك، من المهم أن يتم التأكد من توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للجمهور بشكلٍ سريع وفعّال، لتعزيز التواصل بين المحافظة والمواطنين. كما ينبغي على المكتب الإعلامي العمل على تحسين وتنظيم عمله لضمان الحصول على المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة متناسقة. وفي الأخير، يجب أن يقوم المكتب الإعلامي بتوضيح السبب وراء التأخير والعمل على تحسين أدائه للمرات القادمة.