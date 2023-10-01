السجن 3 سنوات لديلر مخدر الأيس في عابدين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، مسجل خطر بالسجن 3 سنوات، بتهمة حيازة والإتجار فى المخدرات.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة عابدين ،بقيام مسجل خطر بالإتجار فى مخدر الاستروكس، تم تكثيف التحريات وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الاتهام وأن المتهم فى طريقه لتوزيع المواد المخدرة على عملائه فى المقاهى، تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 كيسا صغير الحجم بداخلها كمية من مخدر الاستروكس ،تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة المخدرات.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.