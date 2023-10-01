إصابة نائب رئيس جامعة أسيوط بوعكة صحية في أول يوم دراسي

في اليوم الأول للدراسة، أثناء استقبال الطلاب الجدد ومتابعة تحية العلم، أصيب الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، بمرض في مكتبه وتم نقله إلى المستشفى الجامعي، حيث خضع للعلاج العلاج العلاجي. وتم إجراء القسطرة وإستكمال العلاج في غرفة العناية المركزة.

أعلن مسئول بمستشفى أسيوط الجامعي، أن الحالة الصحية للدكتور أحمد عبد المولى مستقرة، بعد إجراء تركيب دعامات في شرايينه. حيث يبقى في غرفة العمليات المركزية.

وفي اليوم الأول للدراسة، كان الدكتور عبد المولى استعداده مرافقا للدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة أسيوط الأهلية، لحضور رفع العلم المصري داخل جامعة أسيوط الأهلية كما شهدوا بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، تحية العلم المصري بمقر الجامعة بأسيوط الجديدة.