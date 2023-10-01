جامعة الفيوم تبدأ العام الدراسي الجديد بتحية العلم

شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 بتحية العلم، الذي نظمته كلية التربية الرياضية، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وطلاب من أجل مصر.

بحضور عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة.

أكد الدكتور محمد فاروق الخبيري انتظام الدراسة من اليوم الأول، ووجه بضرورة توفير كافة الخدمات والوسائل اللازمة للعملية التعليمية.

كما وجه الطلاب إلى ضرورة الحرص على حضور المحاضرات والتحصيل الدراسي الجيد والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المتنوعة.

يذكر أن جامعة الفيوم استعدت للعام الدراسي من خلال تجهيزات قاعات المحاضرات، وإعداد خطة شاملة للنشاطات الطلابية في مختلف المجالات.





























