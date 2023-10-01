انتظام 1.94 مليون طالب بمدارس الشرقية

انتظم اليوم الأحد، أول أيام العام الدراسي الجديد 2023/2024 ، نحو مليون و 940 ألف طالب وطالبة، في 4724 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمراكز وقري محافظة الشرقية.

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن مدارس المحافظة البالغ عددهم 4724 مدرسة، استقبلت اليوم في أول أيام العام الدراسي الجديد نحو مليون و 940 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أن اليوم الدراسي مر بسلام، وسط تطبيق الإجراءات كافة للحفاظ على سلامة وأمان الطلاب والهيئة التعليمية.

وأوضح وكيل أول الوزارة أنه تم عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية، لمناقشة استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد مع محمد رمضان غريب وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية، ومديري الإدارات النوعية للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني، ومديرو عموم الإدارات التعليمية، ومجلس الآمناء والأباء والمعلمين؛ للإطمئنان على جاهزية مدارس الإدارات التعليمية لاستقبال العام الدارسي الجديد 2023 / 2024.

وأشار الرشيدي إلى إنه تم دخول مدارس جديدة للخدمة ومدارس أخرى ضمن مبادرة حياه كريمة بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية.

وذكر وكيل أول الوزارة أنه تم عمل بروتوكول أمنى مع مديرية أمن الشرقية، لتأمين المدارس والإدارات التعليمية والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والإرهاب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت التعليمية وهيئات التدريس والتلاميذ والعاملين بالمدارس، على أن تتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة بمعرفة مديري المدارس وهى: تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً، وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ

ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية، وعدم دخول أى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة.