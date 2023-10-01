تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة فتاة لسرقتها

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة فتاة لسرقتها لجلسة 8 أكتوبر.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تبلغ 32 سنة ، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة .

بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

العثور على جثة شاب داخل منزل بالمنيا



تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل منزل، بأبوقرقاص وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة شاب، داخل منزله بمدينة أبوقرقاص في ظروف غامضة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي والفحص وإجراء التحريات الأولية، تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 36 عامًا، صاحب محل، جثة هامدة، داخل منزلة الكائن بمدينة أبوقرقاص.

تم نقل لجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.

مصرع سائق علي يد شقيق زوجته وابن خالتها بالخصوص

لقي سائق حتفه، على يد شقيق زوجته وابن خالتها، بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث أقدمت وطعناه عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص؛ بمقتل إسلام، سائق، مقيم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين قيام شقيق زوجته ونجل خالتها بالتخلص منه بسبب خلافات زوجية بين زوجته شقيقة المتهم الأول، وتربصا له وطعنها بسلاح أبيض -سكين- عدة طعنات نافذة بالجسد أودت بحياته

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.