الشرقية: حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية بشوارع مدينة أولاد صقر، وذلك لتوعية المواطنين بخطورة إهدار مياه الشرب، وكذلك خطورة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، والذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال.

ولفت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، إلى أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تعريف المواطنين بالعقوبة القانونية لتركيب الوصلات المخالفة، وما ينتج عنها من خسائر فادحة، وكذلك توضيح جهود الشركة لتوصيل كوب ماء نظيف مطابق للمواصفات، والتعربف بالتكلفة الفعلية للمياه والدعم المقدم من الدوله للمواطنين.

وذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، لافتاً إلى أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل، مطالبا المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي: -

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