أسعار العملات العربية أمام الجنية المصري صباح اليوم الأحد

أسعار العملات العربية.. شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنية المصري خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الاحد في أول يوم عمل في البنوك المصرية استقرارًا بعد اجازة دامة 4 ايام من ضمنها عطلة المولد النبوي الشريف، سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" العملات العربية خلال بداية التداولات الصباحية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة الإقتصادية في مستهل بداية كل يوم للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية صباح اليوم الاحد

الدينار الكويتي

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.09 جنيه للشراء 99.88 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.09 جنيه للشراء 99.88 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.