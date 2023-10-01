الجامعة العربية: اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة مصر

بدات اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة جمهورية مصر العربية ؛

والتى يمثلها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وبحضور الامين العام للجامعة العربية السيد احمد ابوالغيط وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن الكهرباء بالدول العربية أو ممثلين عنهم ؛ وعدد من المنظمات والاتحادات ذات العلاقة.

يتضمن جدول أعمال الدورة بندين هما :السوق العربية المشتركة الكهرباء وما يتضمنه من تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة الكهرباء والإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، حيث يتوقع أن يُصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتفاقيتي السوق ليتم عرضهما لاحقاً على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية.

ويتناول البند الثاني المقترح المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية للعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة حول مشروع التحول الطاقوي وأفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين.