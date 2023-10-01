إدراج جامعة سوهاج ضمن 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن إدراج جامعة سوهاج ضمن ٢٨ جامعة مصرية فى تصنيف التايمز العالمي لمؤسسات التعليم العالي لعام ٢٠٢٤م، وذلك وفقاً لنتائج التصنيف التى أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتى صنفت ١٩٠٤ جامعة من ١٠٨ دولة حول العالم.

وأكد النعماني، على أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين مخرجات التصنيفات العالمية وتنمية المعايير المطلوبة لها، موضحاً أن إدارة الجامعة تكرس كل ما تملكه من إمكانات مادية وبشرية، لتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة وتشجيع منسوبيها على النشر الدولي لزيادة معدلات النشر البحثي، بالإضافة إلى تطوير المجلات العلمية لادراجها فى قواعد البيانات الدولية لتحقيق التقدم المشهود فى التصنيفات على كافة المستويات العربية والدولية.

وأضاف النعماني، أنه وفقاً لنتائج تصنيف التايمز، فقد جاءت الجامعة فى المرتبة (1500 - 1201)، مشيراً إلى أن تصنيف التايمز لمؤسسات التعليم العالي يعتمد فى تقييمه على 5 مجالات رئيسية وهي : التدريس (بيئة التعلم) %30، حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث والسمعة %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، التعاون الدولي %7.5، التطبيق فى الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشراََ للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتى توفر المقارنات الأكثر شمولاََ وتوازناََ بين الجامعات.