محافظ الشرقية يطمئن على انتظام سير العمل بالمدارس

اطمئن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من انتظام أعمال النظافة بمحيط المدارس، وعدم السماح بتواجد الباعه الجائلين أمام اسوار المدارس، وغلق الكافتريات والمقاهي، حرصاً على مصلحة الطلاب .

وفي أول أيام العام الدراسي الجديد، تواجد رؤساء المراكز والمدن بالمدارس كلا في نطاق عمله للإطمئنان على نظافة الشوارع بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها والتأكد من عدم وجود اشغالات أو باعة جائلين، تعوق حركة الطلاب لتهيئة الأجواء المناسبة لأبناء المحافظة.

ومنذ الصباح الباكر، شهدت مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية توافد الطلاب عليها، وسط جو يسوده الفرحة والسعادة لحضور طابور الصباح وبدء العام الدراسي الجديد.