حريق يلتهم منقولات حظيرة وغرفتين بمنزل بجرجا

شهد نجع الجديان دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في حظيرة بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران إلى غرفتين مسقوفتين بالأخشاب أعلى سطح منزل مجاور نتج عنه إحتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بنشوب حريق بحظيرة بناحية نجع الجديان دائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية والبوص ملك "شحات . ف . ع" 28 سنة عامل ومقيم بذات الناحية تطاير منها شرز أدي لإشتعال النيران بحجرتين مسقوفتين بالأخشاب أعلي سطح منزل مجاور ملك "أحمد . ك . ا . ق" 41 سنة موظف ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالكي الحظيرة والمنزل قررا بمضمون ما سبق وأضافا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحظيرة ونفيا الشبهة الجنائية وأضافا بإحتراق بعض المنقولات المنزلية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .