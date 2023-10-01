لأول مرة.. إنتاج خيوط الحرير الطبيعي في قرية البشندي بالوادي الجديد

في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للتوسع في إنتاج الحرير وترسيخه في مصر؛ تمكنت جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البشندي بمركز بلاط من إنتاج خيوط الحرير لأول مرة.

وقال الدكتور مجد المرسي ​​وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد إنه تم تفقد مشروع إنتاج الحرير التابع للجمعية وأكد أنه لأول مرة يتم إنتاج خيوط الحرير بمركز بلاط كمرحلة ثانية. والتي سبقتها مرحلة إنتاج الشرانق مما يزيد من القيمة المضافة ويحقق عوائد اقتصادية من إنتاج خيوط الحرير. وذلك ضمن مشروع دعم إنتاج الحرير بمحافظة الوادي الجديد لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والشابات.

وأشار إلى استمرارية مركز إنتاج الحرير في نشاطه وتوسيع الإنتاج وتدريب مجموعات من الشباب للتوعية ونشر ثقافة إنتاج الحرير، مشيراً إلى أنه قام بجولة في المركز بحضور المهندس عماد بحر، وكيل مديرية الزراعة ومدير إدارة المكافحة الدكتورة وفاء عبد الرشيد بأكاديمية البحث العلمي، والمهندس محمد عبد الوهاب. خضر مستشار المحافظ لشؤون الصوب الزراعية والحريرية.

وأوضح أنه تم عقد العديد من الورش وتخريج طلاب مشروع تربية دودة القز وإنتاج الحرير بقرية البشندي بمركز بلاط، بالإضافة إلى تسليم أدوات إنتاج الحرير للمستفيدين، ضمن مشروع دعم الحرير. الإنتاج في المحافظة لتحسين التمكين الاقتصادي للشباب والنساء، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأضاف أن المشروع تمكن من إنتاج الشرانق الحريرية لأول مرة بالواحة الداخلة كمرحلة أولى، تلاها تنفيذ بعض عمليات التصنيع على الشرانق لإنتاج الخيوط مما يزيد من القيمة المضافة. وأشار إلى أنه تم إنشاء مركز تدريب على زراعة الحرير بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البشندي، وسط تخريج مجموعة من الطلاب. المستفيدون وتسليم أدوات زراعة الحرير كنواة للمشاريع الصغيرة التي تدعم التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.