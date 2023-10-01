قوانين تنتظر موافقة النواب بالتزامن مع دور الانعقاد الرابع

تنطلق جلسات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اليوم الأحد وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثاني.

جلسات مجلس النواب

ويعقد المجلس 3 جلسات تبدأ الثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر وسيلعن خلالها المستشار الدكتور حنفي جبالي، إجراءات انتخابات اللجان النوعية للمجلس والتى ستجرى في ذات اليوم، حيث يتم فى الجلسة الاولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

تشكيل اللجان النوعية

كما سيتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء والدعوة لاجراء انتخابات اللجان النوعية.

ولكن هناك بعض القوانين التي تنتظر موافقة مجلس النواب ترصدها"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

قانون زيادة المرتبات والمعاشات

ومن أبرز القوانين التي تنتظر موافقة مجلس النواب قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة حد الإعفاء الضريبي، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن بزيادة المعاشات والمرتبات من 300 إلى 600 جنيهًا.

قانون التصالح في مخالفات البناء

كما سيتم مناقشة قاتون التصالح في مخالفات البناء ضمن أجندة المجلس خلال دور الانعقاد الرابع، حيث ترغب الحكومة بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء.

قانون المسئولية الطبية

أصبح قانون المسئولية الطبية ضمن الاولويات التي تنتظر موافقة مجلس 7النواب في دور الانعقاد الرابع من أهم الأولويات التشريعية بدور الانعقاد.الرابع، وذلك بعد تأكيد الحوار الوطني على أهمية الإسراع من مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية، وفقًا لأحدث النظم الدولية.

قانون العمل الجديد

يعد قانون العمل الجديد يعد من أهم القوانين التي لأنه بتطبيقه يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل.

قانون الولاية على المال

ويبرز مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال قانون رقم 119 لسنة 1952، الذي تم إحالته الي إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والشئون الدينية والأوقاف، حبث يهدف تعديل القانون إلى السعي لتطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الأطفال الصغار.