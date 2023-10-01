7.5 مليار جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة فى 9 أشهر

7% نسبة تعاملاتهم

كشفت إحصائيات البورصة عن قيمة صافى عمليات الشراء والبيع التى سجلها المستثمرين الأجانب والعرب خلال 9 أشهر الماضية.

أكدت بيانات تقرير البورصة عن 9 أشهر الماضية أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 7% من قيمة التعاملات، مسجلين صافى عمليات بيعية بلغت 7.5 مليار جنيه، بينما استحوذ المستثمرين العرب على 7.7% من التعاملات وقد سجلوا صافى عمليات شرائية بلغت 2.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

كما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين نحو 85.3% من قيمة التداولات للأسهم المقيدة منذ أول العام.