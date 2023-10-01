«أسطول» تغزو السوق السعودى بعد نجاح تجربة مكتبها فى الإمارات

7 مؤسسات مالية فى القائمة

تعتزم شركة «أسطول القابضة للاستثمارات المالية» بنهاية العام الجارى 2023 الانتهاء من إجراءات فتح مكتب تمثيل للشركة بالسوق السعودى، وذلك بعد قيام الشركة مؤخرًا بافتتاح مكتب السوق الإماراتى.

قال على الغنام، رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الشركة قامت مؤخرًا بافتتاح مكتب تمثيل بالسوق الإماراتى، وأنه منذ فتح المكتب، ويتم تلقى العديد من الاستفسارات من المؤسسات المالية، والمستثمرين الأفراد ذات الملاءة الكبيرة.

أضاف أن فريق العمل بالمكتب فى السوق الإماراتى اجتمع مع 7 مؤسسات مالية ابدت اعتزامها للاستثمار فى السوق المصرى، لما يحظى به من فرص فى كافة القطاعات، وبأسعار متدنية للغاية تمثل «لقطة» للاستثمار، خاصة فى عدد من القطاعات المهمة والمتنوعة، وكذلك شركات العديد من المجالات التى تمتلك فرص نمو، ولا تزال أسعار أسهمها متدنية، وتمثل فرصة كبيرة للاقتناص.

أشار إلى أن تواجد «أسطول» بدول الخليج، بمثابة ترويج للسوق الوطنى الذى لا يزال محتفظ بجاذبيته الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الشركة تحقق مستهدفاتها وفقًا لخطة احترافية، هدفها المزيد من التوسعات على المستوى الرأسى والأفقى.. نجحت الشركة خلال الفترة القليلة الماضية فى تحقيق طفرة كبيرة فى الأداء التشغيلى، وضعها فى المقدمة، بين الشركات الكبرى فى ترتيب الشركات الأكثر أداء.