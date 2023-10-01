غرق طفلين توأم في ترعة بحوار أرضهما الزراعية بالمراغة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثماني طفلين شقيقين توأم في الخامسة عشرة من عمرهما يقيمان بناحية باصونة دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج لقيا مصرعهما غرقا حال نزول أحدهما للإستحمام بترعة مجاورة لأرصهما الزراعية جرفه التيار وحال محاولة الثاني إنقاذه غرقا معا وجرى نقل الجثمانين لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بغرق شخصين بترعة فرعية بناحية باصونة دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وتم إنتشال الجثمانين "بمعرفة وحدة الانقاذ النهرى وبالفحص تبين غرق كل من :- "يحيى . ا . م . ع" 15 سنة طالب وشقيقه "ياسين . ا . م . ع" 15 سنة طالب ومقيمان بذات الناحية وبمناظرتهما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بهما وتم نقلهما لمستشفي المراغة المركزي.

وبسؤال والدهما "أحمد . م . ع . م" 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجليه المذكورين بالأرض الزراعية خاصتهم المجاورة للترعة المشار إليها وحال نزول الأول للإستحمام جرفه التيار وحال محاولة الثاني إنقاذه غرقا بها ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .