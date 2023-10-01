إصابة موظف وسائق في حادث تصادم بسوهاج

شهد قسم سوهاج الجديدة وقوع حادث اصطدام أتوبيس وسيارة نصف نقل ولودر نتج عنه إصابة موظف يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج باشتباه كسر بالساعد الأيسر وسائق باشتباه كسر بالقدم اليسرى وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة سوهاج الجديدة بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين دائرة القسم .



إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أن أطراف الحادث كل من :- الأتوبيس قيادة "إسماعيل . ع . ع" 35 سنة سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج والسيارة نصف نقل قيادة "خالد . م . ح . ع" 33 سنة سائق ومقيم دائرة مركز جهينة ومعدة ثقيلة لودر قيادة "خميس . م . ا . ح" 40 سنة سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج .

وقع الحادث أثناء خروج الأتوبيس من الباب الخلفي إصطدمت بـه السيارة الثانية والقادمة عكس الإتجاه مما أدى لإنحرافها وإصطدامها باللودر والمتوقف علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد اللودر بإشتباه كسر بالقدم اليسري ومستقل الأتوبيس "أحمد . ج . ا . ج" 35 سنة موظف ومقيم دائرة مركز المراغة " إشتباه كسر بالساعد الأيمن وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي .

وبسؤال قائدي المركبات والمصاب قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .