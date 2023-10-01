برنامج التداول الجديد للبورصة فى الطريق بعد إطلاق المنتجات الجديدة

84.7 مليار جنيه تداولات الأذون

كشفت مصادر خاصة لـ«الوفد» عن أن الارتفاعات القياسية فى قيم وأحجام التداول تسهم فى سرعة العمل تطوير نظام التداول الحالى الذى بدأ العمل به عام 2008، وأصبح يحتاج لتطوير شامل، وذلك حرصًا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية، ويأتى هذا الاتجاه إلى العمل على تقديم وإتاحة التداول على أدوات مالية جديدة خلال الفترات القادمة.

قالت المصادر إن هذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية بالبورصة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين بكافة فئاتهم فى سوق الأوراق المالية المصرى، كما تظهر حجم العمل الكبير الذى قامت به البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف المعنية لتعزيز كفاءة السوق.

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ورأس المال السوقى ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر، فقد أغلق مؤشر EGX30 – المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية على 20,174.28 نقطة بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الموافق 27-سبتمبر-2023، كما حقق رأس المال السوقى أعلى رقم فى تاريخ البورصة المصرية متخطياً 1.3 تريليون جنيه.

كما بلغت معدلات التداول على الأوراق المالية كمتوسط قيمة التداول اليومى (متضمنًا أدوات الدين الحكومى وسوق العمليات الخاصة والأدوات المالية غير المقيدة) فى سبتمبر نحو 8.9 مليار جنيه مقارنة بـ3.1 مليار جنيه فى أغسطس 2023، ويرجع جزء كبير من الزيادة إلى بدء التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوى من خلال نظم التداول الخاصة بأدوات الدين الحكومية يوم الأحد 23-سبتمبر-2023، وقد بلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة فى أول أسبوع من التعامل نحو 84.7 مليار جنيه (بدون عمليات الـREPO) بعدد 634 عملية، فى حين بلغ عدد العملاء المتداولين على الأذون 450 عميلًا قاموا بالتداول عن طريق عدد 25 بنكًا.