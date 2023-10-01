موعد مباراة منتخب مصر للكرة الطائرة واليابان بتصفيات أولمبياد باريس 2024

يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة بنظيره اليابان، اليوم الأحد، في ثاني منافسات الفراعنة بالمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، المقامة خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة منتخب مصر للكرة الطائرة أمام اليابان

ويلعب منتخب مصر للكرة الطائرة أمام منتخب اليابان، في تمام الساعة الواحدة ظهر، اليوم الأحد، ضمن لقاءات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

مجموعة منتخب مصر للكرة الطائرة

ويلعب منتخب مصر للكرة الطائرة في المجموعة الثانية رفقة منتخبات اليابان وأمريكا وسلوفينيا وصربيا وتركيا وتونس فنلندا، ويصعد إلى أولمبياد باريس 2024 أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الأولمبياد بجانب البلد المستضيف وبطل العالم إلى الأولمبياد.

وتعد مواجهة منتخب مصر لنظيره منتخب اليابان، هي الأقوى في المجموعة؛ نظرًا لدعم الجماهيري الذي سيحظى به المنتخب الياباني على أرضه وتحت أنظار جمهوره.

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة

أحمد يوسف ومحمد مصطفى لعبة وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء ومحمد عسران وحسام يوسف وأشرف اللقاني ورضا هيكل وسيف عابد ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودي ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان.

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